استطلاع: بريطانيا قد تصوت لصالح البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوجوف لقياس الرأي العام، أن بريطانيا قد تصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاءً آخر، وهي أعلى نسبة منذ استفتاء الخروج الصادم في عام 2016.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري يوم الأربعاء ونشرت نتائجه حملة "تصويت الشعب" (بيبولز فوت) التي تطالب بإجراء استفتاء آخر، أن 56 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وأن 44 بالمئة سيصوتون لصالح الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت أو من لم يحسموا أمرهم.

ونقلت الحملة عن بيتر كيلنر الرئيس السابق لمؤسسة يوجوف قوله "تأييد البقاء داخل التكتل بفارق 12 بالمئة هو الأعلى حتى الآن".