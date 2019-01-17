أظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوجوف لقياس الرأي العام، أن بريطانيا قد تصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاءً آخر، وهي أعلى نسبة منذ استفتاء الخروج الصادم في عام 2016.
استطلاع: بريطانيا قد تصوت لصالح البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي
وأظهر الاستطلاع الذي أجري يوم الأربعاء ونشرت نتائجه حملة "تصويت الشعب" (بيبولز فوت) التي تطالب بإجراء استفتاء آخر، أن 56 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وأن 44 بالمئة سيصوتون لصالح الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت أو من لم يحسموا أمرهم.
ونقلت الحملة عن بيتر كيلنر الرئيس السابق لمؤسسة يوجوف قوله "تأييد البقاء داخل التكتل بفارق 12 بالمئة هو الأعلى حتى الآن".
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في الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران (يونيو) عام 2016 أيد 17.4 مليون بريطاني، أي 51.9 بالمئة من الناخبين، الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل رفض 16.1 مليون، أي 48.1 بالمئة، البقاء فيه.
وأظهر استطلاع يوجوف أن 48 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء داخل الاتحاد في حين سيختار 38 بالمئة الخروج منه وسيمتنع ستة بالمئة عن التصويت. وقال سبعة بالمئة إنهم لم يحسموا أمرهم. وشمل الاستطلاع 1070 شخصاً.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لإجراء استفتاء آخر بلغت 78 بالمئة بين مؤيدي حزب العمال المعارض.