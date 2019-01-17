قلق وملل يتملّك البريطانيين والسبب عقدة "بريكست"

أعرب مواطنون بريطانيون، من سكّان العاصمة لندن، عن حال ملل وقلق تتملكهم جرّاء التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فازت أمس الأربعاء في اقتراع على الثقة في البرلمان ثم دعت المشرعين من مختلف الأطياف السياسية إلى التعاون لمحاولة كسر جمود الموقف بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، وجاء ذلك غداة رفض البرلمان الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الموظفة البريطانية رايتشل هاون، اليوم الخميس أنها "سئمت" من المداولات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي استلزمت عامين ونصف العام.