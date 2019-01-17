إعادة سجن مصرية متهمة "بنشر أخبار كاذبة" عبر تقرير للبي بي سي

أعادت محكمة جنايات مصرية يوم الخميس، سجن امرأة ظهرت في تقرير مثير للجدل بثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"انتقد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت المرأة، واسمها بحسب النيابة العامة منى محمود محمد، في التقرير إن قوات الأمن أخفت ابنتها قسريا في عام 2017 مما أثار ردود فعل قوية من جانب السلطات.

وظهرت الابنة في برنامج حواري ليلي بعد أيام من إذاعة التقرير ونفت مزاعم والدتها. ولم تستطع رويترز التحقق من صحة أي من الروايتين.

وأمرت إحدى دوائر محكمة الجنايات يوم الثلاثاء بإخلاء سبيل الأم بتدابير احترازية لكن النيابة العامة طعنت على القرار.

للمزيد على يورونيوز

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن مصر شهدتوقبلت دائرة جنايات أخرى الطعن يوم الخميس وأمرت بتجديد حبسها لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة قالت بعد إذاعة تقرير (بي.بي.سي) إنه "مليء بالأكاذيب" ودعت المسؤولين والنخبة المصرية إلى مقاطعة الهيئة البريطانية.

وصعدت مصر حملة على وسائل الإعلام التي تتهمها بنشر تقارير تضر بأمنها القومي. وجاءت الحملة قبل الانتخابات الرئاسية في مارس آذار الماضي والتي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية دون منافسة حقيقية. خلال رئاسة السيسي حملة متصاعدة على المعارضين السياسيين. وتولى السيسي المنصب بعد عام من إعلانه عن عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 حين كان وزيرا للدفاع، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.