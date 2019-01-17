اعتقال الحارس الشخصي السابق لماكرون بشأن قضية "جوازات السفر الدبلوماسية"

قال مكتب الادعاء العام في العاصمة الفرنسية باريس إن الكسندر بينالا الحارس الشخصي السابق والمستشار الأمني للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، هو رهن الاحتجاز بخصوص تحقيق حول استخدام جوازات سفر دبلوماسية.

بينالا الذي تم طرده من عمله بعد ظهوره في شريط فيديو على شبكة الانترنت وهو يهاجم متظاهرا في عيد العمال، عاد إلى الساحة الدبلوماسية في مجال العمل الاستشاري في دول إفريقية، واعترف بأنه ما زال يستخدم جوازات سفر دبلوماسية.

وكان ممثلو الادعاء في باريس قد فتحوا تحقيقا أوليا بخصوص احتفاظ بينالا بجوازات سفر دبلوماسية، رغم أنه ادعى تسليمهم عندما تم طرده وإعادتهم من خلال موظفي الرئيس في أكتوبر- تشرين الأول.