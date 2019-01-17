محكمة فرنسية تبرىء الأمير السعودي الراحل سعود الفيصل من قضية أفلام إباحية

قضت محكمة نانتير في باريس الخميس بتبرئة عائلة الأمير سعودي الراحل سعود الفيصل في قضية عدم دفع مستحقات أفلام إباحية رفعتها شركة حراسة العمارات أتيلا ضد الشركة العقارية 25 نهج بوجيو التي تمتلكها أميرة سعودية. القضية تخص وفقا لمحامى شركة أتيلا مستحقات مالية تبلغ قيمتها 90 ألف يورو لم تدفعها الشركة العقارية 25 نهج بوجيو التي كان يمتلكها سعود الفيصل، نظير طلبية تصوير أفلام إباحية يكون الأمير السعودي الراحل ووزير الخارجية السعودي الأسبق قد طلب تصويرها من أتيلا قبل وفاته في العام 2015.

محكمة نانتير برأت العائلة السعودية في هذه القضية وأدانت شركة أتيلا بدفع غرامة مالية قدرت بـ 5 آلاف يورو بسبب ما اعتبرته المحكمة تشهيرا وإساءة بسمعة وصورة عائلة سعود الفيصل.

وخلال الجلسة، أكد محامى أتيلا أن الأمير السعودي طلب من خلال الشركة العقارية 25 نهج بوجيو من شركة أتيلا تصوير ثلاثة فيديوهات إباحية لصديقته المفضلة وهي تمارس الجنس مع رجل أسمر البشرة. غير أن وفاة الأمير سعود الفيصل المفاجئة في العام 2015 إثر ازمة قلبية حال دون دفع المستحقات ما جعل بشركة أتيلا تطالب بنات الأمير السعودي قريبات ولي العهد محمد بن سلمان بدفع هذه المستحقات.

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محامى أتيلا، إيفان إيتزكزفيتش انتقد هذا الحكم مبررا ذلك بغياب دليل على تسريب خيوط هذه القضية من طرف الشركة.

من جهتها، أشادت الشركة العقارية 25 نهج بوجيو بالحكم وقال محاميها، فيليب بوشي الغوزي "هذا الحكم يكذب المزاعم الزائفة لشركة أتيلا ويحافظ على سمعة وذكرى الأمير الراحل".

واستندت المحكمة في حكمها على غياب أي مستند تعاقدي يبرر طلب خدمات إباحية من الشركة التي يمتلكها الأمير السعودي" كما أن المدعى لم يقدم أي مستند يبرر وجود هذه العلاقات التعاقدية.

كما سبق وأن أوضحت صحيفة لكسبريس الثلاثاء أن المدعى لم يكن يمتلك عقدا لإثبات أن االطلب قد صدر عن الأمير نفسه، لكنه قدم رسائل إلكترونية تظهر تبادلات بين مدير شركة أتيلا والشخص الذي قدم نفسه كمساعد شخصي للأمير سعود الفيصل. وفي هذه الرسائل الإلكترونية كانت هناك سيناريوهات مفصلة للأفلام الإباحية والإمكانيات التقنية للتصوير. كما تم الحديث عن الحالة الصحية للأمير ورغباته في نصوص الأفلام.