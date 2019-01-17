تحدي السنوات العشر وكيف كان أثرهم على بعض زعماء العالم

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مع الانتشار الهائل لتحدي السنوات العشر (هاشتاغ 10yearschallenge) على مواقع تويتر وفيسبوك وإنستاغرام وغيرها، تنتهز الفرصة نحن أيضا ونقدم لقرائنا صورا لما فعلته عشرة أعوام ببعض زعماء العالم. رجب طيب أردوغان - رئيس تركيا منذ عشر سنوات شغل رجب طيب أردوغان منصب رئيس الوزراء في تركيا، وظل كذلك حتى عام 2014 حين أصبح رئيساً للبلاد، وليدشن بعدها بأربع سنوات في 2018 النظام الرئاسي الجديد الذي صوّت عليه الأتراك في ذلك الوقت.

سيباستيان كورتس - مستشار النمسا مع أنه يبلغ من العمر 32 عاما فقط، شغل كورتس منصب وزير الخارجية والهجرة في النمسا منذ 2013 قبل أن ينتخب كمستشار للبلاد، ولكن قبل ذلك، وفي عام 2009 تحديدا، انتُخب كرئيس لفرع الشباب في حزب الشعب النمساوي وحظي بشعبية كبيرة جعلت منه أيقونة في عيون الشباب النمساوي.