إيطاليا: بيرلسكوني يعلن ترشحه لانتخابات البرلمان الأوروبي القادمة

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني يوم الخميس إنه يسعى لترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في شهر مايو- أيار المقبل، وهو ما يعني ترشيح نفسه للمرة الأولى لمنصب عام منذ إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2013.
برلسكوني الذي ينتمي لحزب الوسط طُرد من مجلس الشيوخ ومُنع من العمل السياسي بعد إدانته بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع. ومع ذلك تم رفع الحظر عنه في شهر مايو-أيار من العام الماضي، مما سمح له بالعودة إلى المعترك السياسي.
يقول برلوسكوني لمؤيديه في جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط "قررت في شيخوختي المتقدّمة تولي المسؤولية بأن أذهب إلى أوروبا التي تفتقر الرؤية العميقة للعالم".
وكثيرا ما يدخل الساسة الإيطاليون في خضم الانتخابات الأوروبية، لكنهم غالبا ما يتجهون للتركيز على السياسة المحلية بعد الاقتراع.
وأحد أكبر الإشكاليات السياسية لبرلسكوني وقعت في البرلمان الأوروبي في عام 2003 حين قام، بوصفه رئيسا للوزراء آنذاك، بمقارنة أحد المشرعين الألمانيين بمسؤول معسكر الاعتقال النازي.
يشير برلسكوني الآن إلى انه يريد الوقوف في وجه حركة "خمس نجوم" الإيطالية اليمينية التي شكلت حكومة ائتلافية مع حليفه التقليدي "الرابطة" ومحاربتها. ويقول "نحتاج لتغيير هذه الحكومة التي تضم حركة خمس-نجوم التي يقودها أناس غير أكفاء ولا يملكون أية خبرة."
ويضيف أيضا "إن التحالف (مع الرابطة) ليس طبيعيا ولا اعتقد انه سيستمر طويلا".
برلسكوني تولى رئاسة الوزراء أربع مرات في مسيرة سياسية تخللها فساد وفضائح جنسية، لكنه يقول إنه ضحية لقضاة يساريين.
للمزيد على يورونيوز: