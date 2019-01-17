بولا يعقوبيان ليورونيوز: لا دولة في لبنان والشعب انتخب مجموعة من المرتزقة

حوالي ثمانية أشهر مرت على الإنتخابات النيابية اللبنانية، ولا حكومة حتى الآن، حالة إقتصادية مزرية، وبنية تحتية مهترئة ودين عام بلغ نسب خرافية، من يعيق تشكيل الحكومة، من هو العدو الأسوأ للبنانيين وما هو مصير لبنان؟
أسئلة أتت إجابتها على لسان النائب اللبنانية بولا يعقوبيان والتي أكدت ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، مشيرة إلى أن "كل فريق يعيد التعطيل إلى الآخر، لكن التأخير خارجي".
وحملت يعقوبيان في حديث إلى "يورونيوز" المسؤولية في تردي الأوضاع في لبنان إلى الطبقة السياسية الحاكمة والتي تريد أن "تتقاسم الأرباح ولا تريد تقاسم المسؤوليات"على حد تعبيرها.
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وحول الملف البيئي قالت يعقوبيان: "لبنان اليوم هو البلد الأول من حيث مستوى السرطانات في العالم رغم أنه لا يوجد لدينا صناعة، ولا يوجد إنتاج، فقط تلوث، والتلوث يأتي من الفساد، من اللامسؤولية ومن استخدام موارد طبيعية دون أي حس تجاه أجيال المستقبل".
وأكدت يعقوبيان أن لبنان كان ولا يزال "صندوق البريد بين الأمم "، مشيرة إلى أن "كل خسارة دفعت في هذا البلد ذهبت سدا".
وحول لقائها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أثناء احتجازه في السعودية قالت يعقوبيان "الموضوع أصبح ورائنا، صاحب العلاقة لا يريد أن يتحدث أكثر أو أن يعلق، ما نعرفه وعرفناه خلال هذه السنة هو غير ما كنت أعرفه عندما ذهبت إلى المملكة العربية السعودية ومنذ عودتي من المملكة العربية السعودية، وأنا أصر على أنني أستطيع أن أخبر عن مشاهداتي، ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن انطباعي، ويومها كان يجب أن أتحدث إلى الإعلام لذلك فعلت، وكان علي أن أتحدث لعدد كبير من السفراء، ولم يكن لدي الخيار إلا أن أقول مشاهداتي كما هي، الكل كان يشعر أن هناك شيئا غير طبيعيا".
وتمنت يعقوبيان أن تطوى هذه الصفحة كما يريد صاحب العلاقة، وأن لا تتأثر العلاقات اللبنانية- السعودية.