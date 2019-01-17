ماكرون: فرنسا ستبقي على وجودها العسكري في سوريا والعراق لمحاربة داعش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن مقتل أربعة أمريكيين في سوريا هذا الأسبوع يظهر أن المعركة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية لا تزال مستمرة وتعهد بأن تبقي فرنسا قواتها في المنطقة هذا العام.