شاهد: انفجار قوي في جامعة في ليون الفرنسية سببته أسطوانات غاز

والحرم الجامعي الذي شهد الحادثة في التاسعة من صباح اليوم الخميس، يقع في منطقة فيلوربان، ويتبع لجامعة ليون الأولى المتخصصة بالعلوم والتي قالت على حسابها على تويتر إن الوضع تحت السيطرة لكن العمليات ستستمر خلال النهار للتأكد من عدم اشتعال أي حرائق لاحقة.