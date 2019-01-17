توقعات ببلوغ حجم المبادلات التجارية إلى ملياري دولار بين قطر تركيا في 2018

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توقعات ببلوغ حجم المبادلات التجارية الى ملياري دولار بين قطر تركيا في 2018 أفاد مسؤول تركي بأن المبادلات التجارية بين قطر وتركيا قاربت ملياري دولار في 2018، بزيادة بلغت نسبتها 54 مقارنة بعام 2017، وهو ما يشير الى الدور الذي تلعبه تركيا كحليف للقطر وتطور العلاقات بين البلدين منذ بداية الأزمة الخليجية. وعرفت العلاقات بين تركيا وقطر سنة 2017 تطورا ملحوظا، حين بدأت تركيا بإرسال قوات عسكرية إضافة الى مساعدات الغذائية الى قطر منذ قطع عدة دول عربية بقيادة السعودية علاقتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض حصار اقتصادي عليها.

وأفاد نائب وزير المالية التركي عثمان دينشباش، في تصريح له خلال معرض تجاري تركي بالدوحة، يوم الأربعاء، أن قطر تعتبر من أسرع المناطق نموا فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا خلال 2018، متوقعا بلوغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى ملياري دولار.