بعد هروبها من السعودية.. رهف تتحدى مجتمعها المحافظ بالاحتفاء بلحم الخنزير

رهف محمد القنون، الفتاة السعودية التي شغلت وسائل الإعلام مؤخرا بعد أن حصلت على اللجوء في كندا ظهرت أمام الصحفيين أثناء وصولها مطار تورنتو وهي ترتدي ثوبا قصيرا، ونشرت صورا للحم الخنزير المقدد، الشيء الذي أثار حنق المنتقدين الذين قالوا إن ذلك ربما يزيد من استفزاز السلطات السعودية.

وتحاول الفتاة التي تلقت العديد من التهديدات والشتائم والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تكسر حاجزا من العنف والاضطهاد والكبت هربت منه يوما، وذلك حين قامت بنشر صورة على حسابها على موقع سناب تشات وهي ترتدي ثوبا قصيرا وتحمل فنجان قهوة، وصورة أخرى لإفطارها الذي بدا واضحا أنه يضم شرائح لحم الخنزير المقدد (بيكن).