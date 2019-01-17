بانتظار قمة جديدة بين ترامب وكيم... مسؤول كوري شمالي رفيع يتوجه إلى الولايات المتحدة

توجه مسؤول كبير في نظام بيونغ يانغ إلى الولايات المتحدة، في إطار مشاورات بين الجانبين للتحضير لعقد قمة جديدة بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي.
وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ذكرت أن مبعوثاً كورياً شمالياً كبيراً يشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي، استقل الخميس طائرة من العاصمة الصينية بكين متجهة إلى واشنطن.
وكانت وسائل إعلام أمريكية وكورية جنوبية نقلت في وقت سابق عن مصادر غير معلنة قولها إن من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي كيم يونج تشول في العاصمة الأمريكية يوم الجمعة لمناقشة عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وكان من المقرر أن يلتقي بومبيو ونظيره الكوري الشمالي في تشرين الثاني (نوفمبر) لمناقشة عقد قمة ثانية لكن اللقاء تأجل.
وزار كيم يون تشول واشنطن آخر مرة في حزيران (يونيو) عندما سلم خطاباً من كيم جونغ أون إلى ترامب، مما أفسح المجال لعقد قمة غير مسبوقة بين الزعيمين في سنغافورة يوم 12 حزيران (يونيو).
وذكرت شبكة (سي.إن إن) نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات بين البلدين قوله إن كيم يونغ تشول يحمل رسالة جديدة من الزعيم الكوري الشمالي إلى ترامب.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن مبعوثين من الصين وكوريا الجنوبية لشؤون شبه الجزيرة الكورية التقيا في سيؤول يوم الخميس 17 كانون الثاني (يناير). ويتوقع أن تكون المناقشات بين كونغ شوان يو ولي لي دو-هون تطرقت إلى سبل تحقيق نزع السلاح النووي.
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الزعيم الكوري الشمالي كان قد تعهد في سنغافورة العام الماضي بالعمل على نزع السلاح النووي لكن لم يحدث تقدم كبير على هذا الصعيد منذ ذلك الحين.
وقال تشو يون-جي سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة للصحفيين الأسبوع الماضي إن الاتصال بين الجانبين استؤنف بعدما قال كيم جونغ أون في كلمة بمناسبة العام الجديد إنه مستعد للقاء ترامب "في أي وقت".