قوات سوريا الديمقراطية تتعهد بتصعيد العمليات ضد الدولة الإسلامية

تعهدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الخميس بتصعيد الهجمات على فلول وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد يوم من هجوم أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين في شمال سوريا.
تعهدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الخميس بتصعيد الهجمات على فلول وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد يوم من هجوم أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين في شمال سوريا.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية في بيان "بمساعدة التحالف الدولي سنصعد من عملياتنا العسكرية للقضاء على فلول تنظيم داعش وملاحقة خلاياه النائمة واجتثاثها بشكل كامل وإحلال الاستقرار والسلام في منطقتنا".