نجاة رئيس بعثة الأمم المتحدة باليمن بعد استهداف موكبه

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قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن رئيس بعثتها المكلف بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية باليمن في مأمن بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار.