الإدعاء الأمريكي يتهم شاباً عمره 21 عاماً بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض

وقال بيونغ باك مدعي عام المنطقة الشمالية في جورجيا للصحفيين إن حشر جلال، وهو من ضاحية كامينج في أتلانتا، اعتقل في مقاطعة غوينيت يوم الأربعاء ومثل أمام محكمة اتحادية في أتلانتا في قضية قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأضاف "يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما في ذلك عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات".

وتابع في بيان قائلاً إن جميع التهديدات تم تحييدها.

وتفيد شكوى جنائية بأن شخصاً اتصل بأجهزة إنفاذ القانون في مارس آذار 2018 تقريباً ليقول إن جلال أصبح "متطرفاً". وفي يوم 25 أغسطس آب عرض جلال سيارته للبيع فأظهر له مصدر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي رغبته في شرائها.

وجاء في الشكوى أن جلال أبلغ المصدر لاحقاً بأنه "يرغب في تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة على أهداف مثل البيت الأبيض وتمثال الحرية". كما قال له إن "الجهاد هو أفضل فعل في الإسلام".

وقال جلال خلال لقاء مع عميل سري من مكتب التحقيقات الاتحادي في ديسمبر كانون الأول إنه يريد إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ويتوقع أن "يستشهد". وطلب من العميل أن يحصل على الأسلحة والمتفجرات من أجل الهجوم على البيت الأبيض.

وأفادت الشكوى الجنائية بأنه كان يعتزم شن الهجوم يوم الخميس أو نحو ذلك بالتعاون مع العميل ومصدر مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال تايلر كروغر الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في شهادة "لقد وصف خطته باستخدام القذيفة إيه-تي-4 لإحداث فتحة في البيت الأبيض يمكن أن تدخل المجموعة من خلالها... كانت خطته الدخول والقضاء على أكبر عدد ممكن".

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