شاهد: مهرجان القفز على النيران لمباركة الخيول في إسبانيا

أحيت الإثنين قرية سان بارتولومي دي بيناريس في إسبانيا المهرجان التقليدي "الأضواء، لاس لومينارياس" الذي تبارك خلاله الخيول بطقوس القفز على النيران. لا يُعرف بالضبط أصل هذا التقليد الذي يعود إلى العصور الوسطى ولكن البلدة تقيمه في تاريخ 16 يناير/كانون الثاني من كل عام، عشية يوم القديس أنتوني، شفيع الحيوانات.

يجتمع سكان البلدة الصغيرة التي تضم 600 شخصا لتنظيم الاحتفالات وإعداد المنازل وتدريب الخيول المستخدمة على النار حتى لا يشعروا بالخوف في الليل. وتضيء النيران في الشوارع الضيقة للقرية قبل أن يقوم أكثر من مائة خيل من جميع أنحاء منطقة قشتالة بالقفز على النيران لأكثر من ساعتين، ما يساعد بحسب هذا الإعتقاد على إبعاد الحسد والشر والأمراض من شوارع المدينة.