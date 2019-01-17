شاهد: معرض لصناعة الأزياء الصديقة للبيئة في برلين

أطلق التجمع العالمي للأزياء والاستدامة والابتكار Neonyt في العاصمة الألمانية برلين معرضا تجاريا ضم مجموعة من رواد صناعة الأزياء المستدامة، والتي تعتمد صناعتها على تدوير النفايات البلاستيكية أو جلودا وأقمشة مصنعة من مخلفات نباتية متنوعة.

يقول القائمون على المعرض "نتطلع لتغيير الموضة سوية. من خلال التعاون والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا، ولهذا السبب قمنا بإنشاء منصة العمل والاتصال الجديدة Neonyt، التجمع العالمي للأزياء والاستدامة والابتكار."