شاهد: عرض أوبريت للدمى في القاهرة للتأكيد على أن مصر آمنة

في واحدة من أقدم مناطق العاصمة المصرية القاهرة، يبعث عرض أوبريت للدمى، الذي ترعاه الحكومة، برسالة للسائحين مفادها أن مصر دولة آمنة يمكن زيارتها دون خوف. "الليلة الكبيرة" .. أوبريت عرائس الماريونت المصري الشهير الذي يصور ما يفعله المصريون خلال احتفالات المولد، الحدث الذي يحتفل بميلاد شخصيات دينية شهيرة في الغالب.

يتضمن المولد مشاهد احتفالية مثل بيع مواد غذائية، وعروض لمشعوذين ومهرجين وفناني السيرك بالإضافة لعزف موسيقى وأغنيات شعبية مصرية جذابة. العرض يقام في الهواء الطلق بشارع المعز لدين الله الفاطمي، قلب مدينة القاهرة القديمة، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.

الأوبريت ألفه الشاعر صلاح جاهين في ستينيات القرن الماضي ومن ألحان سيد مكاوي، ويصور الفلكلور المصري من خلال تصوير فعاليات المولد بشكل فكاهي.