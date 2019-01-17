شاهد: ابتكار"حيوانات آلية" للاستخدام في مجال التوصيل وتسليم الطرود

وسط سباق تطوير عمليات تسليم الطرود والمواد الغذائية بطريقة ألية في المناطق الحضرية، تركز معظم الشركات على الروبوتات ذات العجلات. لكن شركة معدات السيارات الألمانية كونتيننتال اقترحت فكرة جديدة طرحتها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الأسبوع الماضي. الفكرة تتعلق بروبوت تسليم بأربعة أرجل صمم للسير وتسليم الطرود إلى غاية أبواب الزبائن.

خلال معرض لاس فيغاس، قام الروبوت الآلي أنيمال ANYmal المجهز ببطرية الذي صنعته شركة صناعة الروبوتات السويسرية إيني روبوتيك ANYbotics، بالقفز من مركبة ذاتية القيادة وتجاوز العراقيل المحتمل وجودها على المسلك وتسلق الدرج الأمامي لواجهة بعض البيوت حتى الوصول إلى الباب الرئيسي لبيت الزيون.

هذا الروبوت النموذجي المصصم خصيصا لهذه المهمة تمكن من رن الجرس لتسليم الطرد مباشرة إلى الزبون.

ANYmal يزن حوالي 30 كيلوغراما وهو قادر على حمل طرودا تصل إلى 10 كيلوغرامات. ويشبه روبوت ANYmal بالكلب من الناحية التصميمة ويسير بسرعة متر واحد في الثانية.

الروبوت مجهز بكاميرات ذات الزاوية العريضة وأطراف بأجهزة استشعار وتقنية تشبه الرادار تُعرف باسم LIDAR، والتي تستخدم حزمة من أشعة الليزر لرسم خريطة للمنطقة المحيطة.

ومن بين الشركات التي تقوم بتطوير روبوتات التسليم كذلك، هناك شركة Segway-Ninebot التي تتخذ من بكين مقراً لها. الروبوت الذي اخترعته يطلق عليه اسم Loomo، وهو عبارة عن خزانة ملفات على عجلات، مصمم لجعل عمليات التسليم داخل مباني المكاتب أو مراكز التسوق سهلة. ومن المتوقع أن يطرح في السوق في وقت لاحق من هذا العام.

سيرف، هو روبوت آخر ذو عجلات للتسليم، طورته شركة Postmates. تخطط الشركة لطرح سيرف لأول مرة في لوس أنجلس في وقت لاحق من هذا العام.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

"snackbotsو PepsiCo"، هما أيضا من بين الروبوتات المطورة مؤخرا تستخدم حاليا في جامعة المحيط الهادئ في ستوكتون في كاليفورنيا. الروبوت التكنولوجي طورته شركة روبي تكنولوجيز التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، شكلهما يشبه إلى حد كبير علبة على عجلات. يستخدم في ضمان حمل وجبات خفيفة للطلاب.

بدورها تجرى شركة دومينو تجاربها على برامج روبوتات تسليم في أستراليا وألمانيا منذ العام 2016. وفي مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا تختبر كروغر تسليم المواد الغذائية باستخدام مركبة ذاتية صغيرة صنعتها نورو. على عكس الروبوتات الأخرى ذات العجلات، تسير سيارة نورو آر 1 على الطرق العامة مثل السيارات. وعندما تصل إلى وجهتها تفتح أبوابها للسماح للعملاء بإستلام موادهم.

كل هذه الإختراعات في مجال تسليم الطرود والمواد الغذائية ستعمل في النهاية على تحويل مهنة التوصيل وتسليم الطرود من الطريقة التقليدية إلى طريقة ألية، تماما كما حولت شركات مثل أوبر وليفت خدمات النقل.