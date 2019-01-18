البرازيل: قرار نقل السفارة إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم إلى الدول الإسلامية

البرازيل قلقة من تأثير مشروع نقل السفارة إلى القدس على صادرات البلاد من اللحوم الحلال إلى الدول الإسلامية. قالت وزيرة الزراعة البرازيلي تيريزا كريستينا دياز إن قطاع الزراعة قد يتأثر من قرار الرئيس بولسونارو نقل سفارة بلاده إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم الحلال إلى البلدان الإسلامية. وفي سؤال عن التداعيات المحتملة للقرار على العلاقات التجارية مع الدول العربية إذا تم نقل السفارة إلى القدس، قالت الوزيرة: "إن القطاع الزراعي الذي أمثله قلق بطبيعة الحال. البرازيل لا يمكنه أن يخسر الأسواق التي لديه ونحن بحاجة لفتح أسواق جديدة".