جبران باسيل يدعو العرب إلى احتضان سوريا بدل رميها في حضن "الإرهاب"

ألقت الانقسامات بين الدول العربية حول موضوع سوريا، بالإضافة إلى النزاعات اللبنانية الداخلية بظلالها على قمة من المفترض عقدها في بيروت في نهاية هذا الأسبوع، بالرغم من غياب العديد من الزعماء الذين كانوا يخططون للقدوم ثم اعتذروا.

مصدر في اللجنة المنظمة للقمة قال إن رؤساء أكثر من ثمانية دول كان من المتوقع وصولهم إلى بيروت. بينما حضر رؤساء كل الصومال وموريتانيا فقط لينضموا إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون.

ودعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل يوم الجمعة إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال باسيل في قمة لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب تستضيفها بيروت "سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال دبلوماسي عربي طلب عدم نشر اسمه في حديث إلى "رويترز" إنه يعتقد أن الغالبية تريد إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة مشيرا إلى أنه لا يتوقع معارضة سوى ثلاث أو أربع دول.

وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي تحولت بعد ذلك إلى حرب تدور منذ نحو ثماني سنوات.

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