شاهد: سيارة الأمير فيليب بعد الحادث الذي تعرض له

قال قصر بكنغهام إن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والذي يحمل لقب دوق أدنبرة زار المستشفى لإجراء فحوص طبية احترازية الجمعة بعد أن تعرض لحادث سيارة كان يقودها الخميس.

وأضاف القصر في بيان "بناء على نصيحة الطبيب زار دوق أدنبرة مستشفى الملكة إليزابيث في كينغس لاين في شرق انجلترا هذا الصباح لإجراء فحوص احترازية... وتأكد أن سموه لم يتعرض لإصابات تدعو للقلق".

وأظهرت صور سيارة الأمير فيليب مقلوبة على جانب طريق وجود الشرطة وسيارة إسعاف في المكان. دوق أدنبره البالغ من العمر 97 عاما لم يصب بأي أذى جراء الحادث.

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وقالت الشرطة إن شخصين في السيارة التي اصطدمت بسيارة الأمير نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح طفيفة لكنهما خرجا في وقت لاحق. ويتعلق الأمر بسيدتين إحداهما تبلغ من العمر 28 عاما أصيبت بجروح في ركبتها والثانية تبلغ من العمر 45 عاما، كان برفقتها أيضا رضيع عمره تسعة أشهر، بكسر في المعصم. وأظهرت صور من مكان الحادث السيارة، من طراز لاند روفر منقلبة على جانب الطريق.