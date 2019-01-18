شاهد: الأزمة تلد الهمة.. حافلة تتحول إلى مقهى في العراق بعزيمة شباب يفتش عن رزقه

في أحد شوارع مدينة السليمانية شمال العراق، أحدث "مقهى الحافلة"، وهو فكرة اثنين من الخريجين الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بعد إنهاء الجامعة. وقد خلق مشروع مقهى الحافلة وظائف لخمسة أشخاص يقومون بالتسوق والتنظيف ويقدمون المشروبات.

ويتمركز المقهى "المتنقل" بالقرب من مركز تسوق في وسط المدينة، حيث يحصل على الكهرباء من المرافق في مرآب مركز التجاري، ويقف على طريق جانبي حيث لا يتوجب عليهم دفع رسوم، ومعظم الزبائن هم طلاب جامعات من الشباب، إلى جانب بعض السياح الذين يقضون عطلة في المدينة، ويعتبر زبائن المشروع غير اعتيادي، ويجدون الجو في مقهى داخل حافلة فريدا من نوعه ولطيفا وهادئا.