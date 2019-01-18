شاهد: حلب تعيد فتح مصانعها وتبعث الاستثمارات الصناعية من جديد

تحاول مدينة حلب السورية إعادة إحياء الصناعة في منطقتها الصناعية التي تعد أهم عصب إقتصادي في البلاد من خلال فتح أبواب الإستثمارات في وإعادة إحياء أكثر من 500 وحدة إنتاج في المصانع بعد عامين من تحرير المدينة بأكملها.

وحققت المنطقة الصناعية تقدما كبيرا في إعادة بعث الإنتاج مجددا وجذبت المدينة المنكوبة استثمارات تزيد قيمتها على 220 مليار ليرة سورية (حوالي 416 مليون دولار أمريكي) وفقا لما ذكره حازم عجام، مدير المدينة الصناعية.

وقال عجان إن 60 في المائة من المصانع تنشط في مجال صناعة النسيج بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية.

وتشمل المدينة الصناعية في حلب على حوالي 7000 مصنع ومناطق سكنية ومراكز توزيع ومحطات سكك حديدية. وتقع المنطقة الصناعية بالقرب من المطار ووسط المدينة.

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تم الاستيلاء حلب من قبل المتمردين خلال الحرب السورية وبالتالي تم بيع معظم معدات المصانع إلى تركيا. وبعد استعدات المدينة كليا وضعت السلطات خطط تنمية طموحة لإحياء إنتاجها من خلال التعلم من التجربة الصينية الناجحة في مراكزها الصناعية.

ولطالما شكلت المنطقة الصناعية، العصب الحيوي للصناعة في حلب بما أنها العاصمة الاقتصادية لسوريا وكانت مركزًا هامًا على طول طريق الحرير القديم.