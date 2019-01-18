شاهد: الثلوج الكثيفة تغطي قرى بكاملها في كردستان بشمال العراق

غطت طبقة كثيفة من الثلوج زادت سماكتها على المتر أجزاء كبيرة من محافظة الدهوك في إقليم كردستان العراق بعد هطول متواصل للثلوج رافقه هبوط في درجات الحرارة.
وأدت الثلوج إلى عزل مجموعة كبيرة من القرى في ناحيتي برواري وكاني بعد أن أضحت الطرق المؤدية إليها غير سالكة.
وفي قرية دريشكي، يحفر يونس يونس أمام مدخل منزله لإزالة الثلوج، ويقول: "كنا مستعدين لهذه الثلوج، ونحن لذلك نواصل روتين حياتنا اليومي. لقد قمنا بشق طريق داخل القرية بواسطة المجارف من أجل إيصال الأطفال إلى المدرسة، وننتظر وصول الحكومة لتبدأ بفتح الطرقات".
والمشهد في قرية رافينا المجاورة مشابه جدا، حيث أدى الجليد الكثيف إلى تحويل المنطقة إلى غطاء أبيض ساحر، وفر لأطفال القرية فرصة بديعة للعب واللهو بالثلوج، لكنه بنفس الوقت أضاف عبئا جديدا على سكان القرية.
ويقوم إبراهيم عبد الله بتغطية سقف منزله بطبقة بلاستيكية عازلة، وهو يقول إن هطول الثلج على أرض مبللة كان سببا في منع تجمد المياه في الأنابيب وبالتالي منع تصدعها.
ضربت موجات من الأمطار الغزيرة والثلوج مناطق بشمال العراق، لاسيما في محافظتي دهوك والسليمانية بالقرب من الحدود التركية والإيرانية. وأدى هذا إلى غلق طرق مؤدية إلى قرى في مناطق جبلية نائية.
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