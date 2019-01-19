مقتل مصور صحفي أثناء تفطيته لاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس

قال مسؤول حكومي ليبي اليوم السبت إن مصوراً مستقلاً يعمل لحساب وكالة أسوشيتدبرس في اشتباكات بين فصائل متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس.

ولقي محمد بن خليفة حتفه نتيجة إصابته بقذيفة طائشة في العاصمة الليبية أثناء تغطيته الاشتباكات، حسب ما أكدته عائلته.

واندلع القتال الأسبوع الماضي ليخرق بذلك وقفا هشا لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.

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