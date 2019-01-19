في محاولة لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.. ترامب يتمسك بالجدار ويعرض حماية المهاجرين "الحالمين"

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت ما اعتبره مقترح "المسار إلى الأمام" من أجل إنهاء أزمة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية عبر دعم قوانين حماية المهاجرين الشبان المعروفين باسم "الحالمين" وغيرهم من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

ويستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية منذ يوم 22 ديسمبر-كانون الأول الماضي إثر رفض أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي تخصيص مبلغ 5.7 مليار دولار أرادها ترامب لبناء جدار على الحدود الأمريكية-المكسيكية.

وفي كلمته من البيت الأبيض، تمسك ترامب ببناء الجدار بنفس التكلفة المقترحة سابقاً مقابل تخصيص 800 مليون دولار كدعم للاجئين وتخصيص 805 مليون دولار للعمل على تقنيات الكشف عن المخدرات.

كذلك عرض ترامب حماية المهاجرين أصحاب ما يعرف بوضع الحماية المؤقتة.

وفي رد فعل استباقي إثر تسريب أخبار عن مقترح ترامب، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب يوم السبت إن الاقتراح المتوقع للرئيس دونالد ترامب بتوفير حماية مؤقتة لبعض من المهاجرين مقابل بناء الجدار "غير مقبول".

وقالت بيلوسي الديمقراطية في بيان إن خطة ترامب "لا تمثل أيضا جهدا صادقا" لحل المشكلة ومن غير المحتمل إقرارها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وتعد خطة ترامب جزءا من محاولة للتوصل لاتفاق مع الكونجرس يعيد فتح الوكالات الاتحادية المغلقة جزئيا.