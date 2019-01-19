ترامب ينضم لأسر ضحايا هجوم منبج خلال تأبين قتلاهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه سيتوجه إلى قاعدة دوفر الجوية لاستقبال جثث ضحايا الهجوم الذي استهدف دورية للقوات الأمريكية في منبج السورية.

وخلّف الهجوم، الذي أعلن تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنه، 16 قتيلاً من بينهم أربعة أمريكيين.

ووصف ترامب القتلى بأنهم "مميزون فقدوا أرواحهم خلال خدمة بلدنا".

وتأتي مشاركة ترامب في تأبين الضحايا بشكل مفاجئ حيث لم تكن الرحلة إلى دوفر مدرجة على جدول أعماله قبل إعلانه عنها صباح السبت.

وجاء هجوم منبج بعد أقل من شهر من إعلان ترامب المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو الإعلان الذي نشر مخاوف دولية من إمكانية عودة بأس قوات داعش في سوريا عقب الانسحاب الأمريكي منها.

وعلى الرغم من مقتل الأمريكيين في هجوم منبج، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أكد أن خطط الانسحاب من سوريا لن تتغير.

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