الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر الاضراب العام مجددا

دعا الاتحاد التونسي للشغل يوم السبت الى إضراب وطني جديد يومي 20 و21 من شهر شباط/فيفري المقبل، وذلك للضغط على الحكومة من أجل رفع أجور مئات آلاف الموظفين.

وشن الاتحاد قبل يوم أمس الخميس اضرابا عاما، شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات، وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.‬