الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر الاضراب العام مجددا

دعا الاتحاد التونسي للشغل يوم السبت الى إضراب وطني جديد يومي 20 و21 من شهر شباط/فيفري المقبل، وذلك للضغط على الحكومة من أجل رفع أجور مئات آلاف الموظفين.
وشن الاتحاد قبل يوم أمس الخميس اضرابا عاما، شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات، وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.
وكانت مظاهرات يوم الخميس رفع خلالها المحتجون شعارات ترفض سياسة الحكومة التي لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وخضعت إلى إملاءاته. وكانت صحيفة الشعب العمالية انتقدت الحكومة تحت عنوان: "حكومة الخط الساخن تفشل المفاوضات وتدفع نحو التصعيد".
وعلى الصفحة الرسمية للنقابة العمالية التونسية على موقع فيسبوك على الانترنت، نشر الاتحاد قرار الإضراب.
ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل كلمة أمينه العام نور الدين الطبوبي التي علن خلالها الاضراب، قائلا إن النقابة لا تطالب بالزيادة وإنما بتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين.
ولدى تونس ديون كثيرة من جهات أجنبية مقرضة، وقد حصلت على 2.4 مليار يورو من القروض سنة 2016 على أربع سنوات، واعدة بإجراء إصلاحات وتقليض وزن الوظيفة العمومية في الناتج المحلي الخام. وكانت الحكومات المتعاقبة في تونس انتدبت بشكل مكثف بعيد ثورة 2011 للحد من الغضب الاجتماعي.
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