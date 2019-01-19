غراهام: علاقات أمريكا والسعودية لن تتقدم لحين التعامل مع بن سلمان

قال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي غراهام اليوم السبت إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية لا يمكن أن تتقدم لحين "التعامل" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دون أن يوضح ما يقصد.

وكان غراهام يتحدث في أنقرة بعد يوم من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال غراهام أيضا إن الكونغرس سيعيد فرض عقوبات على الضالعين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال غراهام "العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لا يمكن أن تتقدم إلى حين التعامل مع ولي العهد محمد بن سلمان".

وكان خاشقجي صحفيا سعوديا بارزا مقيما في الولايات المتحدة يكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست. وقُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ونفت الرياض في بادئ الأمر علمها باختفاء خاشقجي ثم قدمت روايات متناقضة شملت قتله في عملية خرجت عن مسارها.

وقال مسؤولون سعوديون إن ولي العهد لم يكن يعرف شيئا عن الجريمة. وقالت السعودية العام الماضي إن 21 سعوديا احتجزوا على صلة بقضية خاشقجي، أحيل منهم 11 للمحاكمة بعد توجيه اتهامات لهم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا في نوفمبر تشرين الثاني لدورهم في مقتل خاشقجي.

وصوت مجلس الشيوخ في ديسمبر كانون الأول على المضي قدما في قرار إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن وتعهد النواب بالعمل على فرض عقوبات على المملكة في العام الجديد.

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سوريا

كما أعلن غراهام خلال زيارته لتركيا أنه يأمل أن يبطئ الرئيس دونالد ترامب الانسحاب الأمريكي من سوريا لحين تدمير تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.

وقال غراهام في أنقرة إنه يعتقد أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع أنقرة لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن تركيا.

وتقول تركيا إن الوحدات منظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.