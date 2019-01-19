ما يزال مهندسون ينسقون عمليات البحث والإنقاذ في إسبانيا، بهدف الوصول إلى طفل يبلغ من العمر عامين، حوصر داخل حفرة سحيقة من الأرض. ويقول العاملون على الإنقاذ إن طبيعة التربة تعقد عمل الفريق وتبطئ من نسقه.
استعمال آلات ضخمة لإنقاذ طفل وقع في بئر سحيقة في إسبانيا
ويعكف المهندسون على حفر قاعدة لمنصة، بهدف حفر حفرة أعمق من تلك التي وقع فيها الطفل، وقد جلبت المعدات الثقيلة لحفر نفق عمودي، مواز مع الحفرة السحيقة، وذلك بهدف الوصول إلى الطفل جوليان روزيلو، الذي حوصر في البئر لخمسة أيام.
وبسبب عدم قدرة المنقذين المرور من الشعاع الضيق للبئر، فقد قرروا حفر نفقين بديلين للوصول إلى الطفل.
وتقول السلطات الإسبانية إن الآمال قائمة بأن يكون جوليان على قيد الحياة، إذا كان هناك ما يكفي من الأوكسجين تحت العقبة، التي تحول دون الوصول إليه.
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