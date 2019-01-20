قتلى وجرحى إثر انفجار وقع قرب العاصمة السورية دمشق

قال التلفزيون السوري إن انفجارا وقع جنوبي العاصمة دمشق، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل، بشأن حجم الانفجار، وإذا كان هناك ضحايا، لكنه تحدث عن سقوط جرحى، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قتلى وجرحى سقطوا جراء الهجوم الذي استهدف مكتب استعلامات عسكرية، بعد أن أشار التلفزيون الحكومي وفق تقارير أولية إلى أن الهجوم "إرهابي".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمان لوكالة فرانس برس، إن الانفجار أتبعه طلق ناري. وهذا هو أول هجوم في العاصمة السورية منذ أكثر من عام، بحسب مدير المرصد.

وتسببت الحرب في سوريا في مقتل نصف مليون شخص، وأجبرت أكثر من نصف سكان البلاد على النزوح أو الهجرة، كما أدت إلى تدخل قوى إقليمية ودولية.

وكانت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد استعادت السيطرة على معظم أنحاء سوريا بمساعدة الروس والإيرانيين، وتمسك الأسد بالسلطة عبر الصراع الدامي، وينظر إليه أنه كاره التنازل عنها بعد نهاية الحرب.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

الصومال: غارة أمريكية تقتل 52 مقاتلاً بحركة الشباب المتشددة

مقتل مصور صحفي أثناء تفطيته لاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس