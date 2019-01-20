ماي ستناقش خروج بريطانيا مع الوزراء الأحد

قال مصدر حكومي إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستعقد مؤتمرا عبر الهاتف مع الوزراء يوم الاحد لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وستعود إلى البرلمان الإثنين لتدلي ببيان حول كيف ستمضي في انسحاب بريطانيا من التكتل بعد أن رفض البرلمان الأسبوع الماضي التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد.

وذكر وزير التجارة البريطاني ليام فوكس اليوم الأحد أن مجلس العموم ليس لديه الحق في محاولة "خطف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، وذلك بعدما أشار عدة نواب إلى أنهم شرعوا في محاولة للحصول على مزيد من السيطرة على عملية مغادرة التكتل.

وقال فوكس لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "البرلمان لم يحصل على حق خطف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بسبب ما قاله البرلمان لشعب هذا البلد: ‭‭'‬‬نحن نبرم تعاقدا معكم، أنتم ستتخذون القرار وسنحترمه نحن‭‭'‬‬".

وأضاف "ما نراه الآن هو محاولة بعض الذين عارضوا دوما نتيجة الاستفتاء خطف الخروج من الاتحاد الأوروبي في سرقة فعلية للنتيجة من الشعب".

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