شاهد: مقتل اثنين في زلزال ضرب تشيلي ولا خطر من حدوث تسونامي

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.7 درجات ضرب ساحل الشمال الأوسط في تشيلي مساء يوم السبت، ما أدى إلى وفاة شخصين بأزمة قلبية، وبقاء نحو 200 ألف شخص دون كهرباء، كما نجمت عن الزلزال أضرار مادية طفيفة.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 15.6 كيلومترات جنوب غربي كوكيمبو. وتسبب الزلزال الذي كان على عمق 53 كيلومترا تحت السطح في اهتزاز المنازل، وأثار المخاوف من احتمال حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي". لكن مركز التحذير من أمواج المد العاتية بالمحيط الهادي، أكد عدم وجود أي خطر من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وقال شاهد من رويترز إن الأبنية القديمة لحقت بها أضرار طفيفة كما حدث انقطاع في التيار الكهربائي في مدينة لا سيرينا الساحلية القريبة وهي منتجع يبعد نحو 400 كيلومتر شمالي سانتياغو.

وقالت شركة التعدين التشيلية أنتوفاجاستا إن العمليات تسير بشكل طبيعي في منجم لوس بيلامبريس للنحاس في أعقاب الزلزال.

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