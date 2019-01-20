لا إصابات في انفجار سيارة ملغومة في لندنديري بأيرلندا الشمالية

قال نائب بالبرلمان من مدينة لندنديري إنه لم يصب أحد فيما وصفته الشرطة في ايرلندا الشمالية بأنه تفجير يشتبه بأنه ناجم عن سيارة ملغومة بالمدينة يوم السبت.

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة على تويتر ما بدا أنها مركبة تحترق بشارع بيشوب بوسط المدينة. ودعت الشرطة الناس للابتعاد عن المنطقة.

وقال عضو البرلمان عن حزب شين فين إيليشا ماكاليون في بيان "لحسن الحظ لم يصب أحد على ما يبدو في الحادث. لندنديري مدينة تمضي قدما للأمام ولا أحد يريد مثل هذا النوع من الحوادث. هذا لا يمثل المدينة.

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أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية عن وجود سيارة يشتبه بأنها ملغومة في مدينة لندنديري يوم السبت ودعت الناس للابتعاد عن شارع بيشوب في وسط المدينة.

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة على تويتر ما بدا أنها مركبة تحترق بأحد الشوارع.