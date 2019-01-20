اعتقال شخصين على صلة بانفجار سيارة ملغومة في أيرلندا الشمالية

قال مسؤولون في أيرلندا الشمالية إن رجلين اعتقلا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد بسبب هجوم بسيارة ملغومة في مدينة لندنديري وإن الشرطة تناقش ما إذا كانت جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد مسؤولة عنه.

وقال مسؤول الشرطة مارك هاميلتون في مؤتمر صحفي إن الرجلين وهما في العشرينات من العمر اعتقلا بعد ساعات من الانفجار الذي وقع مساء يوم السبت خارج مبنى محكمة المدينة.

وأضاف "لحسن الحظ لم يسفر (الهجوم) عن سقوط قتلى لكن من الواضح أنها كانت محاولة كبيرة جدا لإسقاط قتلى في هذه المدينة".

وأوضح هاميلتون أن التحقيق يركز بالأساس على جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد وهي واحدة ضمن عدد قليل من الجماعات المعارضة لاتفاق سلام تم إبرامه في عام 1998 وأنهى إلى حد كبير عنفا استمر في أيرلندا الشمالية 30 عاما.

وشنت هذه الجماعة هجمات متفرقة في السنوات الأخيرة.

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