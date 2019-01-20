شاهد: اعصار يضرب ألاباما وعاصفة شتوية تتجه نحو الشمال الشرقي للولايات المتحدة

ألقى قوس قزح بشيء من الأمل في نفوس أهالي ألاباما التي ضربها إعصار يوم السبت، تسبب بأضرار جسيمة بالممتلكات والمباني التاريخية. وهرعت فرق الانقاذ إلى المنطقة بحثا عن ضحايا محتملين، ولكن لم يسجل وقوع وفات أو إصابات.

إلى ذلك اتجهت عاصفة شتوية غطت الغرب الأوسط الأمريكي بالجليد صوب الشمال الشرقي للولايات المتحدة، مما تسبب في إلغاء رحلات جوية وتوقف خدمة القطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي يسافر خلالها الكثير من الأمريكيين.

وقال خبير الأرصاد الجوية ريتش أوتو من المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس، إن خدمة الطقس أصدرت تحذيرات بشأن العاصفة الشتوية لقطاع من شرق الولايات المتحدة، الذي يقطنه ما يصل إلى 100 مليون شخص.

وضربت العاصفة التي تتحرك من الغرب إلى الشرق، وهي تكتسب قوة من هواء المحيط القطبي الشمالي من كندا، مناطق كثيرة من الغرب الأوسط يوم الجمعة.

وفي شيكاغو حيث شهدت بعض المناطق سقوط الثلوج الذي أدى إلى تراكم الجليد لارتفاع 20 سنتيمترا قالت شركة فلايت أوير لخدمات تتبع الرحلات الجوية إن ثلث الرحلات ألغيت في المطارين الرئيسيين بالمدينة، وأضافت الشركة أنه تم إلغاء 2141 رحلة جوية يوم السبت.

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وزاد الإغلاق الحكومي من مشكلات السفر جوا. ففي مطار بالتيمور-واشنطن الدولي أعلنت إدارة أمن النقل إغلاق نقطة تفتيش أمنية في وقت مبكر، بسبب تغيب الكثير من موظفيها لعدم حصولهم على رواتبهم . وذكرت إدارة أمن النقل أن 7% من موظفيها تغيبوا حيث لا يستطيع الكثيرون منهم العمل بسبب "القيود المالية".

وقال خبير الأرصاد الجوية أوتو أن من المتوقع أن تتسبب العاصفة في سقوط ما يصل ارتفاعه إلى 60 سنتيمترا من الثلوج على الشمال الشرقي، ومن المرجح أن يستمر سقوط الثلوج حتى يوم الاثنين في نيويورك ومين. ومن المتوقع أن تستقبل مدينة نيويورك ما يصل ارتفاعه إلى خمسة سنتيمترات من الجليد نتيجة سقوط الثلوج.

وأعلن حاكما نيوجيرسي وبنسلفانيا الطوارئ في ولايتهما قبل وصول العاصفة مع تحذيرات من تراكم الجليد، واحتمال حدوث فيضانات في بعض المناطق.

في الوقت نفسه حذرت خدمات الطقس في أجزاء من الشمال الشرقي، من أن الطرق المغطاة بالجليد قد تجعل بعض الأشخاص غير قادرين على التنقل من مكان لآخر حتى اليوم الأحد.