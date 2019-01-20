سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي وإسرائيل تسقط صاروخا فوق الجولان

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد أن منظومة القبة الحديدية التابعة له أسقطت صاروخا أطلق صوب الجزء الشمالي من هضبة الجولان على الحدود السورية.

ولم يذكر بيان الجيش موقع إطلاق الصاروخ. وشمال الجولان قريب أيضا من الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك بعد قليل من إعلان سوريا أنها أحبطت ضربة جوية إسرائيلية في جنوبها، وهو ما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق عليه.

و نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في جنوب البلاد اليوم الأحد وأسقطت العديد من الصواريخ فوق المنطقة.

وقال المصدر للوكالة العربية السورية للأنباء "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه". ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم إسرائيلي الأسبوع الماضي على ما وصفه بمخزن للأسلحة الإيرانية في سوريا حيث تقدم طهران لدمشق دعما حيويا.

وقال لمجلس وزرائه إنه نفذ "مئات" الهجمات على مدى الأعوام المنصرمة خلال الحرب السورية لتحجيم إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.

وتخلت إسرائيل عن صمتها المعتاد بشأن هجمات على أهداف إيرانية قرب حدودها هذا الشهر في إشارة إلى الثقة في حملة شنتها وسط توترات بين الحين والآخر مع روسيا الحليف الأساسي لسوريا.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

مقتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة في عفرين السورية

الرئيس اللبناني يحث على بذل مزيد من الجهد لإعادة اللاجئين السوريين

قتلى وجرحى إثر انفجار وقع قرب العاصمة السورية دمشق