موظف بالقنصلية الأمريكية في تركيا يواجه اتهامات بشأن علاقته بغولن

ذكرت وكالة دمير أورين للأنباء أن المدعين الأتراك أعدوا لائحة اتهام ضد موظف محلي بالقنصلية الأمريكية كانت السلطات ألقت القبض عليه للاشتباه في أن له صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة انقلاب في العام 2016، لكنه ينفي ضلوعه فيها.

وزاد القبض على متين توبوز الموظف بالقنصلية في أكتوبر تشرين الأول من العام 2017 من التوتر القائم بين الولايات المتحدة وتركيا الذي دفع البلدين إلى تعليق خدمات إصدار التأشيرات لشهور.

والعلاقات متوترة بين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وخطة تركيا شراء نظام دفاع جوي روسي وسجن الولايات المتحدة مسؤولا تنفيذيا لبنك حكومي تركي في قضية تتعلق بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

وتوبوز محبوس إلى جانب اثنين من الموظفين المحليين الآخرين بالقنصلية وكذلك مواطن أمريكي من أصل تركي وعالم بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يواجه اتهامات بالإرهاب. وتريد واشنطن إطلاق سراحهم جميعا.

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ونقلت وكالة دمير أورين عن لائحة الاتهام الموجهة لتوبوز والمؤلفة من 78 صفحة ذكرها أنه كان على صلة وثيقة للغاية بضباط الشرطة الذين تشتبه السلطات بلعبهم دورا في محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت وكالة الأنباء إن الوثيقة أدرجت الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بين المدعين.

وينص القانون التركي على أن القضاء سيحدد الآن ما إذا كانت قضية توبوز ستحال للمحاكمة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام يوم السبت.

وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مرارا تسليمها غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري منذ العام 1999.

وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن تركيا تحتجز أكثر من 160 ألف شخص وفصلت تقريبا نفس العدد من الموظفين الحكوميين بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.