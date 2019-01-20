ماي تريد ابرام اتفاق مع ايرلندا لإلغاء ترتيبات وضع الحدود من اتفاق الانسحاب

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم السعي لإبرام معاهدة ثنائية مع الحكومة الأيرلندية كوسيلة لإلغاء الترتيبات المتعلقة بالحدود الأيرلندية من الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل.

وقالت الصحيفة إن مساعدين لماي يعتقدون بأن خطوة كهذه ستجنبها معارضة خطتها للانسحاب من الاتحاد من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يدعم حكومة الأقلية التي تترأسها ومشرعين متمردين من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه.ومنيت ماي بخسارة ثقيلة في البرلمان يوم الثلاثاء عندما رفض نواب حزب المحافظين وأعضاء من أحزاب أخرى خطتها للانسحاب بأغلبية ساحقة.

وترك ذلك بريطانيا في مواجهة شبح خروج عسير من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بعد أكثر من شهرين.

ومن المقرر أن تعلن ماي يوم الاثنين كيف ستمضي قدما في خططها.

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ويعارض كثير من أعضاء حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي ترتيبات الحدود التي يصر عليها الاتحاد الأوروبي باعتبارها ضمانا لتجنب حدوث تعقيدات عند الحدود بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب ماي أو من الحكومة الأيرلندية على تقرير صنداي تايمز.

وقالت صنداي تايمز أيضا أن مجموعة من النواب في البرلمان البريطاني سيجتمعون اليوم لبحث سبل إمكانية تعليق عملية الانسحاب، منتزعين بذلك السيطرة على المسألة من حكومة ماي.