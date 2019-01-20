شاهد: نادل كولمبي "متحول" لمساندة العائلات

أضحى الكولمبيون يجدون طرقا مبتكرة لإيجاد دخل يمكنهم من العيش، في وقت تجاوزت نسبة البطالة في البلاد 9% خلال الأشهر القليلة الماضية. أحد هؤلاء هو لويس رونيه كروز، الذي حول نفسه من نادل إلى مقدم عروض في الطريق العام، لأن ما كان يجنيه من مهنته لا يكفيه لإعالة أفراد عائلته. واستوحى كروز فكرته من الفيلم الأمريكي المشهور المتحولون أو "ترانسفورمر"، وجسم فكرته في الواقع، عندما صنع زيا لشخصية "ترانسفورمر" من الورق المقوى، ثم لبسه وقدم به عرضه الخاص ليمتع المارة والسائقين ويرسم الابتسامة على شفافههم، فيكرمونه ببعض القطع النقدية، ليجني مع نهاية اليوم حوالي 13 دولارا، هي كافية لتقديم طعام على طاولة العائلة.