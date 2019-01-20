شاهد: احتجاجات عارمة في بلغراد ضد سياسات رئيس صربيا

خرج أكثر من عشرة آلاف محتج إلى شوارع العاصمة الصربية بلغراد مساء يوم السبت للاحتجاج على حكم الرئيس ألكسندر فوسيتش وحزبه التقدمي الصربي الحاكم، مطالبين بحرية الإعلام كشرط مسبق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وارتدى المحتجون، الذين حشدهم التحالف من أجل صربيا وهو تجمع معارض يضم 30 من الأحزاب والمنظمات، شارات كُتب عليها "لقد بدأ الأمر" ورددوا هتافات "فوسيتش لص" في احتجاج ينظم للأسبوع الثامن على التوالي. وشارك في الاحتجاجات السابقة أعداد مماثلة من المحتجين.

وقال الممثل برانيسلاف تريفونوفيتش، الذي ألقى كلمة أمام الحشد مثلما فعل في الأسابيع الماضية، "مطلبنا الوحيد هو أن يذهب هذا (النظام) الشرير". وأضاف "نريد الانتخابات، لكن الحرية أولا".

ولم يتسن التواصل مع مكتب الرئيس فوسيتش للتعليق. وكان الرئيس قال من قبل إنه لن يرضخ لطلبات المعارضة بشأن إصلاح الانتخابات أو زيادة حرية الإعلام "حتى إذا نزل خمسة ملايين شخص إلى الشارع"، لكنه أشار إلى أنه مستعد لاختبار شعبية حزبه في انتخابات مبكرة.

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