شاهد : لاعبو باريس سان جيرمان في حلبة سباق الجِمال في قطر

شارك نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في سباق للجِمال أثناء معسكر الفريق الشتوي الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنافس 12 لاعباً ومدربهم في السباق من بينهم الحارس الإيطالي العملاق جيانلويجي بوفون والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ومهاجم منتخب الأوروغواي إدينسون كافاني.

وخطف المهاجم البرازيلي نيمار الأنظار بعدما فاز الجمل الذي تحكم به عن بعد عن طريق اللاسلكي بالسباق.

وبلغت قيمة الجائزة 25 ألف يورو تم التبرع بها لصالح جمعية باريس سان جيرمان الخيرية.

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