شاهد: نساء السترات الصفراء في باريس وجه جديد للحراك في فرنسا

تجمع حوالي 100 امرأة اليوم الأحد حول برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس لمساندة محتجي السترات الصفراء خلال مظاهراتهم المناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون.

النساء قاومن درجات الحرارة التي انخفضت عن حاجز الصفر للتأكيد على دورهن بالاحتجاجات التي دخلت أسبوعها العاشر أمس السبت.

وأظهرت النساء اعتراضهن على ما وصفوه بعنف الشُرَطة في التعامل مع المتظاهرين بعد إصابة عدد من المحتجين نتيجة استخدام قوات الأمن للرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

وبدأت مظاهرات السترات الصفراء للاعتراض على رفع الضرائب على الوقود ثم تطورت لتضم العديد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واستمرت المظاهرات وزادت عنفاً على الرغم من قرار الحكومة بالتراجع عن رفع تلك الضرائب.

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