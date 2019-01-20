شاهد: ناشطة تقود المتحولين جنسيا بمهرجان ديني في الهند

قادت الناشطة الهندية المتحولة جنسياً لاكسمي نارايان تريباثي جماعة "كينارا آخادا" التي تمثل مجموعة من الهندوس المتحولين جنسياً لمشاركة غير مسبوقة في مهرجان كومبه ميلا وهو أكبر مهرجان ديني في العالم.

وخطفت تريباثي الأنظار أثناء توجهها وسط حماية أمنية للسباحة في المياه المقدسة وهو التقليد الذي لطالما كان حكراً على رجال الدين من الهندوس.

وبدأت شهرة تريباثي عبر مشاركتها في برنامج لتلفزيون الواقع في الهند في العام 2011 استغلتها بعد ذلك للترويج من أجل حقوق المتحولين جنسياً في البلاد.