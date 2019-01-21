يوم دموي في أفغانستان.. 126 قتيلا في هجوم لطالبان في وردك

قال مسؤول كبير من وزارة الدفاع الأفغانية إن أكثر من مئة من أفراد الأمن الأفغان قُتلوا عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مجمعا عسكريا في إقليم ميدان وردك بوسط أفغانستان يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لدينا معلومات على أن 126 شخصا قتلوا في الانفجار داخل مركز التدريب العسكري".

وقال مسؤول إقليمي أيضا إن عدد القتلى أكثر من مئة.

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ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على الحادث، في حين كانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إن 12 شخصا قُتلوا.

فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من إلغاء طالبان لجولة من محاداثات السلام مع مسؤولين أمريكين في قطر، والتي ترفض فيه الحركة إشراك مسؤولين أفغان في الحوار.