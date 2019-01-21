شاهد: صحفي يسخر من أداء الجامعة العربية ويشعل غضب أبو الغيط

أثار مراسل صحفي لبناني زوبعة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام بالتسبب بانفعال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي في بيروت، تلا قراءة بيان القمة الاقتصادية العربية، التي اختتمت أعمالها مساء الأحد.

كل ما فعله الإعلامي اللبناني في قناة الجديد هو أن وجه سؤالاً لأبو الغيط، فحواه يتعلق بمدى فاعلية الجامعة العربية بالتعامل مع الملفات الاقتصادية خاصة لدى مقارنتها بالجانب السايسي وما وصفه الصحفي بالـ"فشل"، ليأتيه جواب أبو الغيط ساخراً وغاضباً.

وفي تفاصيل هذه المشادة الكلامية التي تم تداولها بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سأل الصحفي المسؤول المصري: "ما الذي يدفع المواطن العربي للتصديق بأن الجامعة العربية قد تنجح في الاقتصاد، قراءة هذا البيان (تجعل) المواطن العربي يعتقد أنه سيصبح في أوروبا بعد أربع سنوات، يعتقد أن الجامعة العربية قد تنجح في الاقتصاد حيث فشلت في السياسة"، ويضيف: " أيضاً ما هي أبرز انجازات القمة السابقة، أي من أربع سنوات، ماذا حققت؟"

ليرد أبو الغيط باللهجة المصرية: "ما تيجي نحل الجامعة العربية، ننفرط جميعاً، وكل واحد يروح في اتجاهه، لا يا سيدي عمره ما هيكون أحسن، الجيران هايكلونا"

هنا قاطعه الصحفي بأن غالبية الدول العربية تتآمر على بعضها البعض، فجاء رد أبو الغيط: "لو أردنا تسليم الأراضي العربية للجيران، لنفعل ما تطالب به".

وشهدت العاصمة اللبنانية أعمال الدورة الرابعة من القمة الاقتصادية العربية بغياب أغلب الزعماء العرب، وأقر فيها "إعلان بيروت" سلسلة قرارات من بينها متابعة مشروع منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي.

بالإضافة إلى ملف اللاجئين الذي شكل أولوية على جدول أعمال القمة وخص ببيان منفصل عن "إعلان بيروت".

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