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مصر

سجن إعلامي مصري لاستضافته مثلياً في برنامجه

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بقلم:  Euronews 
سجن إعلامي مصري لاستضافته مثلياً في برنامجه
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أمرت محكمة مصرية بسجن مقدم برنامج تلفزيوني لسنة كاملة بسبب استضافته لمتحول جنسيا في احدى حلقات برامجه خلال 2018، حسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الانباء الفرنسية.

وأصدرت المحكمة بحق المذيع محمد الغيطى حكما بالسجن النافذ لسنة كاملة مع دفغ غرامة بقيمة 3 ألالف جنيه مصري(130 يورو)، بالاضافة إلى وضعه تحت المراقبة لسنة كاملة بعد انقضاء حكم السجن.

وكان المقدم قد أتهم من قبل القضاء بتهم التحريض على الفجور والترويج للمثلية وازدراء الأديان، قد عبر في مناسبات عديدة عن معارضته للمثلية الجنسية، الى أن استضاف في آب أغسطس في احدى برامجه التلفزيونية على قناة محلية لشخص من المثليين وحاوره على الهواء في مواضيع تخص المثليين والمتحولين جنسيا.

وكان المجلس الأعلى المصرى لتنظيم الاعلام بمنع ظهر أو استظافة المثليين على البرامج الاذاعية والتلفزيونية بعد حادثة ظهور علم قوس قزح الذي يرمز للمثليين في في حفلة أقيمت بالقاهرة في 2017.