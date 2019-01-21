قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلا للتحالف الدولي جنوبي الحسكة

ذكرت مصادر سورية، أن انتحاريا كان يقود آلية مفخخة إستهدف رتلا تابعا للقوات الأمريكية مصحوبا بقوات كردية في ريف الحسكة الجنوبي، مما أدى إلى إصابة عنصرين اثنين من القوات الأمريكية، وقتل 5 على الأقل من عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

وقال سكان محليون إن الهجوم وقع في الطرف الغربي لمدينة الشدادي بمحافظة الحسكة بالقرب من طريق يستخدمه التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الإثنين 21 يناير/كانون الثاني.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

أردوغان: سوريا للسوريين وسنعيدها إلى أصحابها بأسرع ما يمكن

هل خرج صراع إسرائيل مع إيران في سوريا إلى العلن؟

شاهد: كاميرا سائحة إسرائيلية تتزلج على سفح الجولان ترصد إطلاق صواريخ عبر الحدود

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يستهدف القوات الأمريكية في أسبوع، فهو يأتي بعد أيام على التفجير الإنتحاري الذي وقع داخل مطعم في وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه، وأسفرعن سقوط 16 قتيلا، بينهم 4 جنود من القوات الأميركية.

وتقاتل وحدات حماية الشعب الكردية، الشريك المهم في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة تنظيم الدولة الإسلامية، لطرد مقاتلي التنظيم من آخر معاقله شرقي الفرات بعد هزيمته العام الماضي في الرقة التي كانت معقله الرئيسي بسوريا.